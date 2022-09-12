Вот почему российским фильмам больше не видать «Оскара»

Фильмы, произведенные в России и СССР, не могут похвастаться обилием полученных «Оскаров». Всего с 1943 года заветные статуэтки наши проекты получили 6 раз. А новые правила распределения наград делают «Оскар» и вовсе недоступным для российских фильмов.

В соответствии с ними один из центральных персонажей должен быть воплощен на экране латиноамериканцем, азиатом, африканцем или представителем другой этнической группы. Кроме того, около 30% актерского состава нужно набрать из женщин или представителей ЛГБТ, а также людей с некими недостатками — когнитивными или физическими. На них же должна быть сосредоточена основная сюжетная линия.

Подобные требования распространяются не только на тех, кто играет в кадре, но и на работников площадки — режиссеров, редакторов, художников, кастинг-директоров. В результате из гонки за премией выбывают не только российские картины, но и ленты, например, произведенные в мусульманских странах, где не приветствуются люди из ЛГБТ-сообщества.