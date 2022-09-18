Вот почему Роберта Де Ниро в СССР приняли за бомжа: дело в одежде

Визит Роберта Де Ниро в СССР в 80-х годах отметился особенной ситуацией. Познакомиться с голливудской звездой мечтали как советские актеры, так и обычные телезрители. Он же к своей популярности относился с некоторым пренебрежением и внимательно слушал каждого собеседника, с удовольствием принимая приглашения в гости.

Одним из советских друзей Де Ниро стал актер и режиссер Михаил Козаков. Спустя много лет в своих мемуарах он вспоминал, как неловко ему было за поведение администратора одной из гостиниц в Ленинграде. Женщина, осмотрев Михаила и Роберта с ног до головы, поинтересовалась у Козакова, почему он пришел в отель с бомжом. На такие мысли ее навел наряд Де Ниро — простая рубашка и мятые брюки казались сильно поношенными, поэтому она даже не представляла, сколько на самом деле стоит заграничная одежда актера.

К счастью, слова администратора актеру не перевели, и до конфликта дело не дошло. Но на странный стиль артиста обратили внимание и другие его знакомые из СССР, которые вспоминали, что по улицам он чаще всего ходил в неприметном пальто и забавной неуклюжей кепке.