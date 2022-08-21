Вот почему одна из самых красивых актрис Рязанова затаила на него обиду
Ольга Науменко стала знаменитой благодаря «Иронии судьбы».
Одна из самых ярких актрис Эльдара Рязанова, исполнительница роли невесты Жени Лукашина могла в одночасье лишиться возможности сниматься. Всему виной конфликт актрисы на съемках проекта.
В фильме есть сцена: Женя и Галя — перед зеркалом в прихожей, она собирается уходить, стоит в шапке, прикрывающей глаза. Лукашин предлагает ей руку и сердце, дает ключи. Несколько снятых дублей удовлетворили Рязанова. Однако, Ольга в какой-то момент позволила себе вольность: «Эльдар Александрович, может, просто шляпа отсвечивает и глаз моих не видно?».
За предложение вне сценария Рязанов напустился на актрису с критикой, чем довел ее до слез. Этот момент Науменко запомнила на всю жизнь.
«Бывают дни, когда точно знаешь, что сегодня у тебя все получится. Бывают дни, когда точно знаешь, что сегодня у тебя все получится. Однако, В «Иронии» у меня роль маленькая, больше стали узнавать после сериала «Тени исчезают в полдень», — позже неоднократно припоминала она в интервью.