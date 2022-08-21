Вот почему одна из самых красивых актрис Рязанова затаила на него обиду

Одна из самых ярких актрис Эльдара Рязанова, исполнительница роли невесты Жени Лукашина могла в одночасье лишиться возможности сниматься. Всему виной конфликт актрисы на съемках проекта.

В фильме есть сцена: Женя и Галя — перед зеркалом в прихожей, она собирается уходить, стоит в шапке, прикрывающей глаза. Лукашин предлагает ей руку и сердце, дает ключи. Несколько снятых дублей удовлетворили Рязанова. Однако, Ольга в какой-то момент позволила себе вольность: «Эльдар Александрович, может, просто шляпа отсвечивает и глаз моих не видно?».

За предложение вне сценария Рязанов напустился на актрису с критикой, чем довел ее до слез. Этот момент Науменко запомнила на всю жизнь.