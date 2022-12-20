Вот почему Хюррем собиралась отравить собственных детей: «виноват» султан

Попав в гарем, наложница Александра и не предполагала, какая участь ее ждет. Из рядовой девушки она превратилась в возлюбленную султана Сулеймана, родив ему детей. Более того, она добилась того, чтобы наследники воспринимали и ее в качестве авторитета. Но был в судьбе Хюррем эпизод, когда она добровольно была готова лишить детей жизни.

Это случилось, когда болезнь сильно подорвала силы Сулеймана. Мустафа не собирался пользоваться слабостью отца, чтобы взойти на престол. Зато Махидевран вместо того, чтобы молиться о здравии султана, всерьез начала планировать захват власти. В мечтах ее сын правил бы империей, а она в качестве валиде обладала бы властью.

Хюррем понимала, что в таком случае Махидевран приложит все силы, чтобы превратить ее жизнь в кошмар. Она не представляла, как жить без любимого султана и как существовать с детьми под гнетом чужой власти. Именно поэтому Хюррем попросила Гюль-аге достать ей яд. Она собиралась дать его детям и принять сама в том случае, если Сулейман не пойдет на поправку.