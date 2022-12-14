Вот почему Баширову было стыдно за роль кота Бегемота перед Булгаковым

Александр Баширов за годы карьеры успел представить десятки ярких и запоминающихся ролей. Он покорил фанатов своими появлениями у Сергея Соловьева, Алексея Балабанова и других талантливых режиссеров. Одним из самых эффектных появлений на экране для него стал мини-сериал «Мастер и Маргарита».

В экранизации Владимира Бортко Баширов исполнил роль кота Бегемота. Зрители высоко оценили перевоплощение артиста и уже 17 лет осыпают его комплиментами. Сам артист при этом не любит свою роль и старается не вспоминать о ней.

Как оказалось, знаменитость считает, что образ, созданный Михаилом Булгаковым, получился у него недостаточно доработанным и продуманным. Баширов уверен, что он мог бы постараться намного сильнее и показать весь свой актерский потенциал.