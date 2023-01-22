Вот почему Айдан Шенер отказалась сняться в ремейке «Королек – птичка певчая»
Звезда экрана не захотела работать с Фахрие Эвджен и Бураком Озчивитом.
Айдан Шенер стала звездой турецкого кинематографа в 1986 году, когда на экраны вышла очередная экранизация романа Решата Нури Гюнтекина «Королек — птичка певчая». Спустя несколько десятилетий продюсеры решили снять новую версию легендарной истории и пригласили Шенер на одну из ролей, но она, к удивлению публики, предпочла отказаться.
Как оказалось, Шенер к тому времени уже давно разочаровалась в индустрии кино как в Турции, так и во всем мире. В то время она практически не появлялась на экранах и соглашалась лишь на самые интересные предложения. И новая версия сериала не показалась ей достойной внимания, поэтому она не согласилась на идею продюсеров.
При этом она все же посмотрела «Королек — птичка певчая». Шенер нашла новую версию весьма интересной, а особенно похвалила игру Фахрие Эвджен, которая повторила ее роль.
«По-моему, из всех современных турецких актрис она лучше всего подходит для этой роли — и внешне, и по характеру», — уверена артистка.