Вот почему Айдан Шенер отказалась сняться в ремейке «Королек – птичка певчая»

Айдан Шенер стала звездой турецкого кинематографа в 1986 году, когда на экраны вышла очередная экранизация романа Решата Нури Гюнтекина «Королек — птичка певчая». Спустя несколько десятилетий продюсеры решили снять новую версию легендарной истории и пригласили Шенер на одну из ролей, но она, к удивлению публики, предпочла отказаться.

Как оказалось, Шенер к тому времени уже давно разочаровалась в индустрии кино как в Турции, так и во всем мире. В то время она практически не появлялась на экранах и соглашалась лишь на самые интересные предложения. И новая версия сериала не показалась ей достойной внимания, поэтому она не согласилась на идею продюсеров.

При этом она все же посмотрела «Королек — птичка певчая». Шенер нашла новую версию весьма интересной, а особенно похвалила игру Фахрие Эвджен, которая повторила ее роль.