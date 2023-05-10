Вот почему «американская» дочь покойного Панина отреклась от его фамилии

Андрей Панин впервые стал отцом еще в молодости. В 1983 году на свет появилась его дочь Надежда, но актер не был заинтересован в воспитании наследницы.

В то время артист только начал покорять творческий мир столицы, поэтому даже не появился в роддоме на выписке своей жены Татьяны. Позднее он также не проявлял интереса к жизни своей семьи, постоянно уезжая из Кемерово в Москву, что и привело к разводу.

После расставания Татьяна решила не оставаться в России и отправилась жить в США, а вместе с ней поехала и юная Надя. В новой стране девочка строила собственную жизнь, в которой уже не было место для ее отца. И чтобы окончательно разорвать с ним всякую связь, она сменила фамилию и стала Французова, как и ее мать.

Спустя годы Панин несколько раз пытался связаться с дочерью, но все попытки не увенчались успехом. Надежда так и не смогла простить ему обиды, поэтому не захотела налаживать отношения. И даже на похоронах Панина в 2013 году ее не было: жизнь прославленного актера давно не была ей интересна.