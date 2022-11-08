Вот от кого Колосов из «Возвращения Мухтара» скрывает больную мать
Публика не оценила поведение артиста.
Несколько лет назад врачи поставили маме Александра Носика Марии Стерниковой серьезный диагноз «болезнь Альцгеймера». Прославленный артист решил взять ответственность за нее в свои руки и даже запретил ее мужу, своему отчиму Алексею Кудиновичу, с ней видеться.
По словам актера, он нанял для матери сиделку, а после и вовсе перевез ее к себе домой. Теперь прославленный артист и его супруга проводят все свое время, оберегая Стерникову, и не подпускают к ней никого из близких и даже супруга.
Кудинович, как стало известно из программы «Ты не поверишь!», не понимает, почему его пасынок так поступил. Он 45 лет прожил вместе со своей женой и мечтает вновь увидеть ее и подержать за руку. Однако Носик не позволяет ему приблизиться к Марии, игнорируя все вопросы отчима и его просьбы.
«У них времени нет, чтобы меня принять», — пытается объяснить поведение Носика Кудинович.
При этом многие уверены, что на решение актера могла повлиять его молодая жена. Якобы она против, чтобы в их дом постоянно приходил Кудинович, ведь он не является их кровным родственником.