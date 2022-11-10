Вот о чем советская сказка 30-х годов заставила горько пожалеть иностранцев

Одной из первых работ режиссера Александра Роу стала сказка «Василиса Прекрасная». Фильм высоко оценили в СССР, а со временем о нем узнали и иностранцы, которые не поскупились на комплименты постановщику.

По мнению зрителей, Роу показал себя как мастер-сказочник. Он смог создать волшебный мир, полный множества чудищ, которые даже спустя годы удивляют поклонников. Особенно же фанаты оценили эффектные декорации, из-за которых хочется в ту же минуту оказаться в сказочном мире.

«„Василиса Прекрасная“ — отличный фильм, на который приятно смотреть. Декорации заставляют пожалеть, что ты там не был, и вызывают желание заказать поездку в Россию», «Спецэффекты в основном вызывают чувство удивления, довольно впечатляющие для такого раннего периода», — пишут восторженные пользователи Сети.

Поклонники не скрывают, что картина произвела на них такое большое впечатление, что они даже готовы назвать своих дочерей в честь Василисы Прекрасной. Благодаря этой картине многие стали большими фанатами Александра Роу и всего советского кинематографа.