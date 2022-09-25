Вот кто сломал карьеру советской Шахерезады: феминистки будут в гневе

Уже больше 30 лет никто не видел «главную принцессу СССР» на экране.

Актрису Тамару Яндиеву советский зритель знал по ролям сказочных принцесс — Эсмигюль в приключениях Шахерезады, Ханифа-Тюльпан в рассказах о Ходже Насреддине, Шахназ в фильме про черного принца Аджубу. Она была одной из признанных кинокрасавиц СССР, но в 1990 году неожиданно исчезла с экранов.

Только позднее выяснилось, что причиной тому стал запрет со стороны мужа. В результате свой последний фильм «Черный принц Аджуба» Тамара так и не закончила и даже вынуждена была заплатить неустойку, чтобы не оказаться в суде.

Однако после ухода из кино звезда Тамары Яндиевой не погасла — актриса просто сменила род деятельности. С начала девяностых, когда Тамаре Хаважовне с семьей пришлось уехать из Грозного в Москву, она стала известна в качестве певицы и танцовщицы.

Сейчас заслуженной артистке России и народной артистке Ингушетии Тамаре Яндиевой 67 лет. Последние годы она работает в культурном центре при представительстве Ингушетии в российской столице.