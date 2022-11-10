Вот кто мог сыграть Джека в «Титанике»: вы пожалеете, что роль досталась ДиКаприо

«Титаник» Джеймса Кэмерона прославил Леонардо ДиКаприо на весь мир. До сих пор актер является одним из самых востребованных в Голливуде. Но неизвестно, как сложилась бы его карьера, если бы не судьбоносная роль Джека Доусона. А ведь Кэмерон сначала ставил на другого кандидата, от которого сегодня сходят с ума толпы фанаток во всем мире.

Режиссер видел в главной роли Джареда Лето. Тогда будущий кумир только начинал свой путь в кино. Актер появлялся лишь в малозаметных проектах, не снискавших признания. Роль в «Титанике» могла принести Лето оглушительный успех и моментальный карьерный взлет.

Однако Джаред даже не явился на пробы к Кэмерону. Причина его поступка до сих пор неизвестна. Возможно, забраковал проект или не поверил в свои силы. Но ясно одно — зрители бы увидели не менее привлекательного Джека Доусона, который бы легко покорил женские сердца.

Кроме Лето на главную роль Кэмерон рассматривал Мэттью МакКонахи. Однако его кандидатуру быстро отвергли из-за возраста: актеру тогда исполнилось уже 30 лет. Еще рассматривали Тома Круза, но он затребовал баснословный гонорар.