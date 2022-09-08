Вот кого в жены выбрал Деймон из «Дневников вампира»: удивитесь совпадению

Опасный соблазнитель Деймон из «Дневников вампира» завоевал сердца миллионов зрительниц в 2009 году. Сериал сделал исполнителя роли Иэна Сомерхолдера настоящей молодежной звездой и ознаменовал продолжение моды на вампиров, которую начала экранизация «Сумерек» годом ранее. Фанатки следили за личной жизнью красавца-актера, который то и дело менял своих девушек.

Иэн встречался с Ники Хилтон, с коллегой по сериалу «Остаться в живых» Мэгги Грейс, с партнершей по «Дневникам вампира» Ниной Добрев. А в 2015 году стало известно о свадьбе Сомерхолдера. В жены он выбрал актрису Никки Рид. По слухам, Рид увела парня у своей подруги Добрев. Кстати, она же ранее встречалась с российским актером Павлом Прилучным, с которым они расстались из-за языкового барьера.

Карьеры Сомерхолдера и Рид объединяло удивительное совпадение — у Никки тоже было «вампирское» прошлое. В саге «Сумерки» она исполнила роль Розали Хейл. Сейчас Никки и Иэн по-прежнему вместе и воспитывают 5-летнюю дочку.