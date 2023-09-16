Вот какую неприятную особенность Порошиной никто не замечал годами: правду скрывают глаза

Мария Порошина зарекомендовала себя как талантливая актриса — неудивительно, что ей все время достаются главные роли. Трудно поверить, что у этой красавицы есть внешние изъяны. Звезда сериала «Всегда говори „всегда“» умело скрывает свою особенность от публики.

У Порошиной страбизм (нарушение положения глаз) или косоглазие. Актриса много лет пытались избавиться от недуга, но все тщетно — пришлось смириться.

Тогда знаменитость и научилась маскировать свою «изюминку».

Мария Порошина использует хитрый трюк: чаще всего она старается стоять перед камерой боком, чтобы зрители ни о чем не догадались. Артистка хорошо понимает свой организм. Когда глаза устали, косоглазие становится более выраженным. Поэтому Порошина как следует отдыхает после рабочего дня и хорошо высыпается, чтобы на следующий день выглядеть в кадре на все сто.