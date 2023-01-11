Вот какой женский вес самый привлекательный: вердикт ученых вас потрясет

На протяжении многих лет целые поколения спорят, какой тип женской фигуры считается самым привлекательным. Одни уверены, что это спортивные девушки, тогда как другие отдают предпочтение более пышным формам. При этом не так давно ученым удалось окончательно разобраться в этом вопросе.

По данным исследователей из Абердинского университета в Шотландии, самыми привлекательными точно нельзя назвать слишком худых и слишком пышнотелых девушек. Как признались мужчины, опрошенные учеными, больший интерес у них вызывают представительницы противоположного пола с ростом в 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, а далеко не модели, сидящие на изнурительных диетах.

Исходя из этого, самым привлекательными можно считать девушек с индексом массы тела от 22,8 до 24,8. Такие показатели считаются нормой по системе, разработанной математиком Адольфом Кетле, и указывают на полностью здоровый организм.