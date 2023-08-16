Вот какого артиста никто не заметил в фильме «Я шагаю по Москве»: Михалков затмил в кадре

В Советском Союзе создатели фильмов не чурались «буржуазной» привычки мелькать в кадре. Такое появление называется камео, но узнать его могли только самые внимательные из зрителей. Сегодня любую картину можно поставить на паузу и обнаружить во многих старых кинолентах именитых режиссеров.

Георгия Данелия прибегал к этому приему не раз. Его можно увидеть в ленте «Кин-дза-да!» в небольшой роли Абрадокса, жителя планеты Альфа. В «Орле и решке» мэтр предстает в образе сотрудника проектного института, а в «Мимино» — командиром экипажа, с которым заговаривает герой Вахтанга Кикабидзе. Но в одной из картин режиссера много лет не замечали, ведь он выбрал для себя самое незаметное место в кадре.

Все помнят, как Никита Михалков прогуливается по столице в фильме «Я шагаю по Москве». А вот чистильщика обуви, который сидит в своей будке во время дождя, не замечали много лет. А ведь именно эту роль сыграл Георгий Николаевич в собственной киноленте. Спрятался буквально у всех на виду.