Вот каким вырос сын Золотухина: россияне поразились сходству с отцом

Звезда советского экрана Валерий Золотухин никогда не скрывал от общественности, что у него есть внебрачный сын Иван от актрисы Ирины Линдт. Они вместе часто появлялись перед камерами и выглядели при этом вполне счастливой семьей. Золотухин сразу сказал Ирине, что жениться на ней он не сможет, потому что не намерен уходить от своей второй жены Тамары Гусевой.

При этом он не отказывался от воспитания сына, поэтому юный Иван с самого детства рос рядом со знаменитым отцом. К сожалению, Золотухин скончался, когда мальчику было всего восемь лет. После смерти любимого Ирина Линдт, погрузившаяся в работу, регулярно старалась брать сына с собой на съемочную площадку. Поэтому к актерской стезе мальчик был привычен и не раз играл вместе с мамой в различных фильмах.

Сейчас Ивану Золотухину уже исполнилось 18 лет, и он собирается пойти по стопам родителей, поступив в театральный институт. Многие уже сейчас отмечают, что внешне Иван очень похож на своего знаменитого отца. А скоро можно будет узнать, полностью ли юноша унаследовал отцовский талант.