Вот каким вырос скрытный сын Пускепалиса: пошел по пути отца

Сергей Пускепалис стал отцом еще на заре 90-х, когда еще не был известен в мире кино. Лишь спустя десять лет он стал узнаваемым артистом.

Пускепалис часто брал с собой в театр сына Глеба и рассказывал ему об актерстве, «заражая» наследника любовью к этой профессии. И это принесло свои плоды. Первую роль мальчик сыграл еще в десятилетнем возрасте в картине «Коктебель». Лента даже была удостоена награды на фестивале GoEast в немецком Висбадене. После этого фильмография Пускепалиса-младшего стала активно пополняться.

Сегодня Глеб по-прежнему много снимается в кино и появляется на театральных подмостках. Однако о его персоне и о личной жизни почти ничего неизвестно. Актер не дает интервью, а его соцсети закрыты. По некоторой информации, у Глеба есть избранница и ребенок.

В Интернете можно найти редкие фото Пускепалиса-младшего. Артист совсем не похож на своего известного отца: у него широкое лицо и мелкие черты. Трудно поверить в его близкое родство с брутальным Сергеем Пускепалисом.