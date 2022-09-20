Вот какая песня ломала технику на расстоянии: инженеры подняли панику

Джанет Джексон, хотя чаще всего и находилась в тени своего легендарного брата Майкла, все же оставалась популярной и известной певицей и сама по себе. Песни, клипы, слава — все это было в ее жизни. Но мало кто знает, что Джанет благодаря своему творчеству причастна и к поломкам техники.

В середине 2000-х инженеры Microsoft cтолкнулись с крайне неприятным явлением: ноутбуки стабильно приходили в негодность от песни Джексон Rhythm Nation. Причем касалось это не только тех устройств, на которых воспроизводили данный трек, но даже соседних, которые просто стояли рядом.

Как рассказал в своем блоге инженер Рэймонд Чен, дело было в том, что в те годы в ноутбуки и компьютеры ставили в качестве накопителей информации HDD-диски (а не SSD, как сейчас), которые очень сильно подвергаются влиянию крика, пения и других громких звуков. Такая дестабилизация неминуемо портит технику.

Так произошло и с песней Rhythm Nation — отдельные частоты песни входили в жесткий резонанс со скоростью диска — 5400 оборотов в минуту. В результате накопители информации ломались, что, в свою очередь, регулярно приводило в нерабочее состояние ноутбуки пользователей.

После установки аудиофильтра песня Джанет перестала портить чужое имущество.