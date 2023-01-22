Вот как выглядит сын Иды Галич, которого ругают за сходство с девочкой (фото)

Ида Галич впервые стала мамой зимой 2020 года, когда на свет появился ее сын Леон. Звезда экрана старается не показывать публике своего наследника, которого воспитывает в одиночку, однако иногда делает исключения.

Так, в социальных сетях знаменитости появилась серия снимков, на которой Леон позирует вместе со своим дедушкой. Оба героя публикации облачились в банные халаты, а наследник телеведущей красуется в кадре длинными волосами, собранными в хвостик.

Подписчики не прошли мимо публикации, которая вызвала у них неоднозначную реакцию. Части поклонников снимки показались милыми и трогательными, тогда как другие осудили Галич за прическу ее сына. По их мнению, мальчик двух лет никогда не должен носить длинные волосы и должен отличаться мужественностью.