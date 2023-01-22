Вот как выглядит сын Иды Галич, которого ругают за сходство с девочкой (фото)
Пользователи Сети недовольны его внешним видом.
Ида Галич впервые стала мамой зимой 2020 года, когда на свет появился ее сын Леон. Звезда экрана старается не показывать публике своего наследника, которого воспитывает в одиночку, однако иногда делает исключения.
Так, в социальных сетях знаменитости появилась серия снимков, на которой Леон позирует вместе со своим дедушкой. Оба героя публикации облачились в банные халаты, а наследник телеведущей красуется в кадре длинными волосами, собранными в хвостик.
Подписчики не прошли мимо публикации, которая вызвала у них неоднозначную реакцию. Части поклонников снимки показались милыми и трогательными, тогда как другие осудили Галич за прическу ее сына. По их мнению, мальчик двух лет никогда не должен носить длинные волосы и должен отличаться мужественностью.
«Я конечно ничего не имею против, но почему мальчик выглядит как девочка? Если бы не знала, что мальчик, думала бы, что девочка», «Тот момент, когда мечтала о девочке, а родился мальчик», «Зачем из мальчика делать девочку?» — делятся своим мнением поклонники.