Вот как выглядит «студентка», ради которой Игорь Лифанов бросил жену

Актер Игорь Лифанов ассоциируется у российских зрителей с опасными бандитами или, наоборот, с ответственными работниками силовых структур. Такой диапазон ролей обусловлен талантом мужчины и его брутальной внешностью. Но вот вне съемочной площадки его жизнь похожа на мыльную оперу.

Первый брак артиста с его однокурсницей продлился всего три месяца, а вот второй союз стал более успешным. Его новой избранницей тоже стала подруга по вузу. Однако и эта счастливая пара распалась. Во время съемок сериала «Спецназ» мужчина встретил студентку филфака, которая была младше на 17 лет. Он не смог обманывать жену и признался, что нашел другую.

Третьей супругой Лифанова стала молодая Елена Косенко. Сегодня она может похвастаться не только знаменитым мужем, но и очаровательной внешностью. Красавица со стройной фигурой и выразительными карими глазами точно может не беспокоиться по поводу верности своего избранника.