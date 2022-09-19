Вот как выглядит русский голос Дейнерис Таргариен: россияне пришли в восторг

За восемь сезонов «Игры престолов» зрители увидели преображение главной героини Дейнерис Таргариен. Ее экранную внешность воплотила британская актриса Эмилия Кларк. А вот за голос в русском переводе отвечала актриса дубляжа Марина Гладкая. 42-летняя брюнетка ничем не напоминает светловолосую мать драконов. Но она настолько мастерски владеет тембром голоса, что оставила у пользователей Сети неизгладимое впечатление.

«Наши актеры часто поднимают уровень игры на новый уровень», «Так здорово видеть людей, чьи голоса стали такими родными и узнаваемыми», «Потрясающие работы, у Марины просто чудесный голос», «Эмилия Кларк без голоса Марины вводит меня в диссонанс», «В который раз убеждаюсь, что актеры дубляжа похожи на своих героев», «Роскошный голос, очень приятная женщина!» — отметили комментаторы на канале блогера Дмитрия Череватенко.

По словам Марины, она начала озвучивать Дейнерис лишь со второго сезона, но затем все серии были перезаписаны в дубляже с ее участием. Также она подарила свой голос еще одной центральной героине проекта — Арье Старк.