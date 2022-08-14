Вот как выглядит больная и отправленная в интернат дочь Елены Воробей

Большую часть жизни Елена Воробей провела в гастролях и выступлениях на телевидении, ни в силах быть стандартной российской мамой. Ее отношения с дочерью в какой-то момент были на грани, но болезнь помогла родным сблизиться.

О том, что случилось с Софией, и почему ей потребовалась операция, артистка рассказала в эфире передачи с Андреем Малаховым. Выяснилось, что девочке поставили неверный диагноз, не разглядев у нее третью стадию сколиоза. Из-за нежелательных физических нагрузок София стала страдать от болей в спине и вскоре оказалась на больничной койке.

Когда самое страшное оказалось позади, Воробей вернула дочь в школу-интернат в Обнинске, куда отправила ее из-за сложностей взаимодействия с наследницей и ее неуспеваемостью в предыдущем учебном заведении.

Юмористка оправдалась перед публикой, что в интернате учатся лишь дети состоятельных родителей, так как год обучения обходится в круглую сумму. Там, уверена Елена, ее дочери дали не только все необходимые знания, но и привили важные социальные навыки.