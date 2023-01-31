Вот как в 74 года выглядит мужчина, которого советские женщины называли идеальным

Кавалергард, разведчик, Миша из «...А зори здесь тихие» — Игорь Костолевский стал кумиром многих женщин в 1970-х, а окончательно знаменитым проснулся после фильма «Звезда пленительного счастья».

Высокий (188 см) и атлетический сложенный актер (здесь помогли курсы бокса, которые он посещал в молодости) долгие годы оставался золотым стандартом мужской красоты. Костолевский женился на француженке Консуэло де Авиланд. Будучи французской актрисой, она посмотрела фильм «Звезда пленительного счастья» и во что бы то ни стало захотела встретиться с декабристом Анненковым. Их встреча произошла на съемках в Европе.

Консуэло перешла из католичества в православие, затем они с Костолевским обвенчались. Де Авиланд отказалась от карьеры актрисы и занялась восстановлением железной дороги Москва — Париж. Все это она сделала ради любви к Костолевскому.

Сам же народный артист сегодня уже не тот подтянутый красавец из «Гаража» и «По главной улице с оркестром». Годы не пощадили ни лицо, ни шею актера. Костолевский придерживается делового стиля в одежде и носит очки в стильных оправах, как правило, темного цвета.