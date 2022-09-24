Вот как теперь выглядит белобрысый сын Росса Геллера из «Друзей»: его не узнать

30-летний Коул Спроус снимается с раннего детства вместе со своим братом-близнецом Диланом. В 6 месяцев мальчики появились в рекламе подгузников, а в 8 месяцев – в сериале «Грейс в огне».

В 7 лет братья дебютировали в кино, сыграв мальчика Джулиана в комедии «Большой папа», следом была роль в фантастической ленте «Жена астронавта» и эпизодические появления во многих популярных сериалах. Уже без брата Коул засветился и в легендарных «Друзьях», сыграв маленького сына Росса.

Оглушительным успехом для братьев Спроусов стали роли близнецов в ситкоме «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». Не менее успешным было и продолжение сериала – «Все тип-топ, или Жизнь на борту».

Братья Спроусы брали паузу в актерстве в связи с учебой в Нью-Йоркском университете, во время которой Коул всерьез увлекся фотографией и начал сотрудничать с большими модельными агентствами в качестве фотохудожника.

В отличие от многих звездных детей, повзрослевший Коул Спроус сумел удержаться на голливудском олимпе. После учебы Коул снялся в одной из главных ролей в нашумевшем сериале «Ривердейл», идущем и по сей день. На съемках Коул закрутил роман с актрисой Лили Рейнхарт, но пара рассталась в 2020 году. Актер также снялся в мелодраме «В метре друг от друга» и в романтической комедии «Лунный выстрел».

Сегодня Коулу Спроусу 30 лет. От милого белокурого малыша не осталось и следа – возмужавший красавчик красит волосы в черный цвет и все меньше походит на своего светловолосого близнеца Дилана.