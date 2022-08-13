Вот как свекровь из «Ворониных» устроила скандал в больнице

До того как прославиться на всю страну в образе Галины Ивановны в «Ворониных», Анна Фроловцева всю жизнь пыталась достичь идеальных форм. Для этого актриса садилась на радикальные диеты, которые в итоге довели ее до больницы.

В то же самое время как звезду поместили в отделение, ей предложили интересную роль, однако выписаться раньше срока в советское время было практически невозможно. Чтобы вырваться из клиники, Фроловцева пошла на хитрость.

«И я иду и устраиваю на все отделение дебош. Я громко пела песни, читала стихи — это был целый спектакль. Но всем очень понравилось! Так что шалость не удалась», — посетовала Анна Васильевна в шоу «Мой герой ».

Она даже притворилась пьяной, для чего уговорила санитара тайно пронести ей бутылку вина. Оказалось, на эту эксцентричную выходку Фроловцеву вдохновил дебошир из мужского отделения, которого выгнали из больницы за скандал в состоянии алкогольного опьянения.