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Вот как Пугачева оказалась в инвалидном кресле

7 августа 2022 15:48
Вот как Пугачева оказалась в инвалидном кресле

Ничего ужаснее поклонники не видели.

Не все решения Аллы Пугачевой народ готов одобрить — как жизненные, так и творческие. Желание певицы высмеять многочисленных недоброжелателей, считают фанаты, могло притянуть в ее жизнь еще большие беды.

Таким мнением некоторые россияне поделились, увидев Примадонну в инвалидном кресле. В каталку она села ради музыкального номера с Валерием Леонтьевым. По сценарию Максим Галкин и Николай Басков выкатывали исполнителей на сцену, где те пели песню «Поздно».

Вот как Пугачева оказалась в инвалидном кресле

В конце выступления Алла Борисовна поднимается с кресла, и зрителям в зале становится очевидна ее сатира, но тонкий юмор звезды оценили далеко не все.

«Да какой тут юмор! Номер вызывает боль души, что не за горами инсульт. Ничего ужасней не видела!», «Плохая режиссерская задумка. Даже мысль об этом притягивает плохое», «Этот трюк недопустим, просто жалко смотреть. Номер с подтекстом, из подсознания», — высказались пользователи Сети.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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