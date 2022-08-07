Вот как Пугачева оказалась в инвалидном кресле

Не все решения Аллы Пугачевой народ готов одобрить — как жизненные, так и творческие. Желание певицы высмеять многочисленных недоброжелателей, считают фанаты, могло притянуть в ее жизнь еще большие беды.

Таким мнением некоторые россияне поделились, увидев Примадонну в инвалидном кресле. В каталку она села ради музыкального номера с Валерием Леонтьевым. По сценарию Максим Галкин и Николай Басков выкатывали исполнителей на сцену, где те пели песню «Поздно».

В конце выступления Алла Борисовна поднимается с кресла, и зрителям в зале становится очевидна ее сатира, но тонкий юмор звезды оценили далеко не все.