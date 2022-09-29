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Вот как появилось слово «интердевочка»: виноват не Тодоровский, а чиновники

29 сентября 2022 14:30
Вот как появилось слово «интердевочка»: виноват не Тодоровский, а чиновники

Популярный фильм мог называться совсем по-другому.

В 1989 году премьера фильма «Интердевочка» получила огромный успех. За год проката картину посмотрели около 40 млн зрителей. В кинотеатры выстраивались очереди из желающих увидеть ленту. Хотя ее создатель Петр Тодоровский такой популярности даже не ждал, он и к съемкам подходил довольно скептически, а после никогда не включал картину в перечень лучших работ.

Вот как появилось слово «интердевочка»: виноват не Тодоровский, а чиновники

А ведь лента могла называться совсем по-другому. Она была основана на повести Владимира Кунина «Проститутка». Под этим скандальным названием автор и отправил работу в журнал «Аврора» в 1988 году. Произведение имело эффект разорвавшейся бомбы: чиновники негодовали, откуда писатель взял подобное словечко в пуританском советском обществе. В верхах настаивали, что «любви за деньги» в СССР не существует, поэтому если Кунин хочет издаваться, ему придется изобретать новое название.

Тогда автор и придумал слово «интердевочка». После премьеры фильма термин получил широкое распространение и даже попал в словари и песни.

Фото: Кадр из фильма «Интердевочка», 1989
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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