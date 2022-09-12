Вот как Мерьем Узерли стала причиной замены актрисы в «Империи Кесем»

В 2015 году на экраны вышел спин-офф сериала «Великолепный век» под названием «Империя Кесем». Создатели решили повторить масштабный успех предыдущего проекта, заинтриговав зрителей историей любви султана Ахмеда I и дочери венецианского купца Анастасии.

Причем даже при выборе актрисы на главную роль было решено пойти по пути «Великолепного века»: исполнительница роли Хюррем, рыжеволосая Мерьем Узерли, сильно отличалась на фоне остальных смуглых турецких актрис. В сюжете ее нестандартная внешность обыгрывалась, ведь именно благодаря этому на наложницу обратил внимание султан.

Поэтому и в «Империю Кесем» пригласили исполнительницу с экзотической по меркам Турции внешностью. Ей оказалась блондинка родом из Греции Анастасия Цилимпоу. Но расчеты не оправдались: рейтинги первых эпизодов оказались настолько низкими, что через несколько серий актрису спешно заменили на Берен Саат.