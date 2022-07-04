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«Вот и все!»: оставшаяся без работы Макеева выступила с шокирующим заявлением

4 июля 2022 14:40
«Вот и все!»: оставшаяся без работы Макеева выступила с шокирующим заявлением

Артистка не стала скрывать правду от фанатов.

Анастасия Макеева взбудоражила пользователей Сети, рассказав подробности своей карьеры. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях актрисы.

Последние несколько дней артистка находится в Санкт-Петербурге, где участвует в постановке «Мастер и Маргарита» театра «ЛДМ. Новая сцена». Как оказалось, совсем скоро она останется полностью без работы, ведь здание театра собираются сносить, поэтому она принимает участие в самых последних спектаклях.

«Вот и все! Сегодня заключительный спектакль в здании легендарного ЛДМ и уже этим летом его снесут и построят новый ЖК», — рассказывает Макеева.

В других же театрах артистка также не может похвастаться востребованностью. Дело в том, что закрылся сезон, и артисты появятся на сценах лишь ближайшей осенью. Сама Макеева предпочла никак не комментировать ситуацию и не раскрыла, чем планирует заниматься в ближайшие месяцы.

Пользователи Сети не прошли мимо неожиданной публикации актрисы. В комментариях многие негативно отреагировали на снос знаменитого театра и отметили, что правильно было бы сохранить легендарную сцену, а жилые дома построить в другом месте.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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