«Вот и все»: Аверин выступил с заявлением после свадебного фото

Максим Аверин умеет удивлять. Артист долгое время не комментировал слухи о служебном романе, а потом взял и опубликовал фото прямо из ЗАГСа.

На нашумевшем снимке актер запечатлен вместе с Анной Якуниной.

«Вот и все», — оставил интригующую подпись секс-символ отечественного кино.

Поклонники не поверили своим глазам. А вскоре звезда «Склифосовского» выступил с заявлением, которое расставило все точки над «i».

Аверин подчеркнул, что ради Анны готов на все — даже на такую шалость, как постановочное фото. На самом деле знаменитости не стали мужем и женой. Снимок они сделали шутки ради.

Тем не менее актер не скрывает, что питает к коллеге самые теплые чувства. Правда, за рамки дружеских и рабочих отношения звезд так и не вышли. Аверин по-прежнему остается завидным холостяком. А Якунина вот уже больше 25 лет замужем за Алексеем Свиридом.