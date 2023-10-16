Вот и сказочке конец: Прилучный разлучится с женой и сыном, и это надолго

Павел Прилучный в этом году в третий раз стал отцом. Его дети от первого брака, Мия и Тимофей, живут живут с матерью Агатой Муцениеце, хотя регулярно видятся с отцом и проводят время в его новой семье. Весной вторая супруга Зепюр Брутян родила артисту сына Микаэля.

Первое время звезда «Мажора» демонстрировал в социальных сетях идеальную картину. Вместе с женой и малышом он ходил на прогулки, ездил в отпуск и выглядел совершенно счастливым. Но, похоже, Павлу наскучила монотонная семейная жизнь. Он рассказал журналистам, что хочет как можно скорее отправиться на съемки.

Прилучный признался, что после появления на свет Микаэля ему хочется работать гораздо сильнее, чем раньше. Должно быть, тихие будни в окружении памперсов и пустышек не слишком радуют актера, поэтому роль добытчика и кормильца кажется ему намного привлекательнее.