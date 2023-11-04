Вот и сказочке конец: Петренко осталось недолго скрываться от Климовой

Когда-то пара Игоря Петренко и Екатерины Климовой считалась самой красивой в российском шоу-бизнесе. Супруги были вместе более 10 лет, но развелись в 2014 году. По слухам, причиной разрыва стали проблемы актера с алкоголем. Бывшие муж и жена пошли каждый своей дорогой, и Петренко совсем забыл об отцовским обязательствах.

У экс-возлюбленных двое общих детей: 17-летний Матвей и 15-летний Корней. Артист махнул рукой на своих мальчиков и перестал финансировать отпрысков, живущих с мамой. Климова не смогла полюбовно договориться с отцом сыновей и год назад обратилась в суд, чтобы взыскать со звезды алименты.

Однако знаменитость не торопится выплачивать долг. На текущий момент Игорь Петренко обязан выплатить бывшей избраннице свыше 3 миллионов 700 тысяч рублей. Как стало известно журналистам StarHit, в столичный суд поступил иск об ограничении выезда за границу для актера. Если Петренко не расплатится с собственными детьми в ближайшее время, то он больше не сможет покинуть пределы России.