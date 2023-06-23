Вот и сказочке конец: над Бондарчуком нависла серьезная угроза

Федор Бондарчук оказался должен около 10 миллионов рублей отелю Санкт-Петербурга. Период задолженности составляет несколько лет: с зимы 2014 года по весну 2023-го.

Так, по данным «Агентства городских новостей», постановщик девять лет назад заключил кредитный договор с гостиницей «Петровский арт лофт», который находится в самом центре Петроградской стороны. Но банк не так давно переуступил истцу право потребовать возврат денег. И теперь отель пытается взыскать с Бондарчука чуть больше 9 миллионов рублей, которые он брал все эти годы.

Сам режиссер и его представители пока не прокомментировали ситуацию. Также неизвестно, намечено ли судебное заседание и на что именно знаменитость брал все это время деньги у гостиницы.

Отметим, что не так давно Бондарчук переехал в Северную столицу. Постановщик начал работу в «Ленфильме», где планирует заниматься сразу несколькими проектами.