Вот это сходство! Посмотрите, почему все в восторге от внучки Талызиной

Валентина Талызина прославилась ролями во множестве советских хитов. Именно ее зрители видели в картинах «О бедном гусаре замолвите слово», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» и других. При этом ее дочь Ксения решила продолжил актерскую династию, а теперь и внучка Анастасия пошла по стопам бабушки.

Так, 23-летняя артистка уже успела принять участие в 18 фильмах и сериалах. На второстепенных ролях она появилась в «Молчании» и «Мертвых душах», а в «Тонких материях» сыграла уже главную роль, заработав похвалу и зрителей, и критиков.

От фильма к фильму армия поклонников Анастасии заметно увеличивается, а следят за жизнью артистки поклонники в ее социальных сетях. В комментариях к многочисленным публикациям они не скупятся на комплименты, отмечая, как сильно звезда экрана похожа на свою прославленную бабушку. При этом многие уверены, что Настя унаследовала не только красоту, но и талант легенды советского экрана.