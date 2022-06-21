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«Вот это расходы!»: Крид похвалился миллионными тратами на всю страну

21 июня 2022 15:30
«Вот это расходы!»: Крид похвалился миллионными тратами на всю страну

Знаменитость не стесняется рассказывать о своем богатстве.

Егор Крид шокировал поклонников, рассказав, сколько денег тратит в месяц. Как оказалось, в прошлом месяце расходы артиста перевалили за 34 миллиона рублей.

Прославленный музыкант уже давно входит в число самых успешных отечественный артистов. Крид зарабатывает на жизнь не только концертами и музыкой, но и рекламными контрактами, а также монетизацией собственных влогов. В итоге, как оказалось, артист перестал контролировать свои расходы и редко проверяет банковские счета, поэтому выписка с тратами произвела на него шокирующее впечатление.

«Вот это у меня расходы! 34 миллиона 500 тысяч», — цитирует слова артиста портал «СтарХит».

По словам самого Крида, теперь он будет следить за тратами, ведь он не ожидал увидеть многомиллионную выписку со своего счета. При этом музыкант не стал раскрывать, на что именно ушли все эти деньги.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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