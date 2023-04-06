Вот это преображение: ахнете, увидев повзрослевшую Свету из сериала «Дорогая Маша Березина»

Вокруг Анны Чиповской, сыгравшей начинающую модель Светлану Попову в сериале «Дорогая Маша Березина», не утихают жаркие дискуссии. Одни считают ее бездарностью. Другие, наоборот, хвалят за непосредственность и достоверность в кадре. И если природную живость актриса пронесла сквозь годы, то ее внешность сегодня может стать для многих сюрпризом.

Из дерзкой пухловатой девчонки актриса превратилась в женственную и обаятельную даму. Теперь поклонники называют ее одной из красивейших актрис российского кино. Брови вразлет, тонкие черты лица, точеная фигура и голливудская улыбка — кто бы мог подумать, что из любвеобильной Светы Поповой вырастет женщина с модельными параметры под стать знаменитым манекенщицам.

Роль Светланы, которая, разобравшись в своих мужчинах, в конце концов соглашается на предложение продюсера с мировым именем, стала для Анны второй в карьере. Тогда ей было всего 17 лет. Преображение повзрослевшей актрисы не может не восхищать.