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«Вот это поворот»: изменившаяся до неузнаваемости Орбакайте замечена в России

30 июня 2022 11:15
«Вот это поворот»: изменившаяся до неузнаваемости Орбакайте замечена в России

Артистка готова на многое ради своей работы.

Кристина Орбакайте взбудоражила фанатов неожиданным перевоплощением для съемок сериала «Тест на беременность». Соответствующей публикацией она поделилась в своих социальных сетях.

В коротком видео актриса, вернувшаяся в Россию, предстает на съемочной площадке проекта, которая расположена одной из российских больниц. Орбакайте в кадре красуется совершенно новым для себя образом, перекрасившись в брюнетку, а в подписи рассказывает о начале работы над сериалом.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданное перевоплощение кумира. Обсуждая публикацию в социальных сетях, фанаты осыпали знаменитость комплиментами, отметив, насколько хорошо подходит ей новый цвет волос, а также признались, что не ожидали возвращения знаменитости на родину.

«Вот это поворот... Очень идет ей. Красавица», «Даже моложе теперь выглядит», — считают поклонники.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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