Вот это повезло: главный «Ганнибал» российского кино женился на красавице (фото)

Григорий Сиятвинда стал знаменитым не благодаря, а вопреки. Он с детства мечтал стать актером, но когда пришел поступать в Щукинское училище, то столкнулся со смятением комиссии. Темнокожего абитуриента спросили, кого же он намеревается играть в будущем, на что тот ответил: «Всех Ганнибалов, ну и маугли могу». Этим артист и покорил преподавателей.

Его актерская карьера сложилась весьма успешно. Зрители знают Григория по многим популярным проектам. А вот в личной жизни актера долгое время был полный штиль. Сиятвинда никогда не считал себя убежденным холостяком. Он женился в 37 лет — тогда, когда нашел ту самую.

Главный «Ганнибал» российского кино связал себя узами брака с танцовщицей Татьяной. Супруги впервые встретились на съемках фильма «Кинофестиваль», но тогда их отношения так и не вышли за рамки рабочих. Через полгода, когда случилась вторая встреча, все изменилось.

Поклонники считают, что Григорию невероятно повезло. Актер отхватил себе эталонную красотку с длинными ногами, стройной фигурой и очаровательной улыбкой.