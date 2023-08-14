Вот это номер: народная артистка сравнивала коллег с рабами

Лариса Лужина не скрыла свое истинное отношение ко всем представителям актерской профессии. Неожиданно знаменитость выступила с громким заявлением, которое может задеть за живое многих ее коллег по цеху.

Звезда назвала артистов рабами, у которых нет ничего своего. По уверению Лужиной, актеры больше остальных зависят от чужого мнения и даже мыслей.

«Мы играем чужие жизни», — подметила она в беседе с порталом «Аргументы и факты ».

Артистка уточнила, что таковы издержки ее профессии и от них никуда не деться. Кроме того, знаменитость отметила, что, в отличие от многих россиян, не держит обиду на Аллу Пугачеву, которая не так давно публично назвала своих соотечественников рабами. Лужина подчеркнула, что «все мы из крепостных» и это никогда не изменится.