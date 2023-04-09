Вот это «не повезло»: комплексу музы Кончаловского позавидует каждая вторая россиянка

Ирина Купченко по-прежнему остается одной из самых красивых актрис отечественного кино. Даже в свои 74 года звезда отличается невероятно привлекательной внешностью. Хотя сама артистка считает, что вовсе не лишена недостатков.

Любопытно, что вдова Василия Ланового не хотела связывать свою жизнь с кинематографом. Купченко мечтала стать балериной, но на карьере танцовщицы пришлось поставить жирный крест. И все из-за того самого изъяна, избавиться от которого знаменитость не в силах.

Многие поклонники даже не догадываются о том, что муза известного режиссера Андрея Кончаловского может похвастаться довольно высоким ростом — 175 см. Хотя Ирина Петровна полагает, что хвастаться тут нечем. Артистка всегда комплексовала из-за того, что была выше других, поэтому начала горбить спину и носить туфли на плоской подошве или на низком каблуке.