Вот это настоящий Атос: внук Вениамина Смехова затмил деда (фото)

В 70-х Вениамин Смехов блистал в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Роль Атоса принесла ему оглушительную популярность, ведь актер был впечатляюще хорош в этом образе: черные волосы, роскошные усы, карие глаза. Но, оказывается, у Смехова есть внук, который с легкостью затмил бы именитого деда.

Леонид является сыном Елены Смеховой, старшей дочери советского Атоса. Внук Вениамина Борисовича стал настоящим красавцем с черными жгучими волосами и шикарными подкрученными усами. Вероятно, Леонид выбрал такой имидж неспроста, а в качестве своеобразной дани Атосу. Нет сомнений, что Смехов-младший превосходно справился бы с этой ролью, ведь его внешность идеально подходит для героя.

Однако Леонид не связал свою жизнь с кино. Он является тренером по ораторскому искусству, издает собственные книги, а также ведет каналы в соцсетях. Смехов учит, как правильно держаться в кадре и выступать перед аудиторией.

О личной жизни красавца-внука Атоса ничего не известно. Эту сферу Леонид тщательно скрывает от общественности.