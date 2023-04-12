Вот это красотка: как выглядит взрослая дочь Староконя из сериала «Солдаты»

Актер российского кинематографа Вячеслав Гришечкин запомнился большинству телезрителей по роли в сериале «Солдаты». Он эффектно перевоплотился в замполита Староконя и стал одним из ведущих второстепенных персонажей. Как оказалось, у актера есть взрослая дочь, которая впечатлила поклонников Гришечкина внешностью.

Ольга живет в Москве и является копией своей матери. Многие поклонники актера, увидев девушку впервые, путают ее с ней. Внешность Ольги, по ее словам, принесла ей успех не только в личной жизни. При этом о своем счастье дочь известного актера предпочитает не распространяться. Сейчас она работает в международной компании и занимает высокую должность.

Ольга имеет педагогическое образование в сфере лингвистики. Несмотря на развод, Вячеслав поддерживает очень хорошие отношения с дочерью.