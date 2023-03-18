Вот это кино: не поверите, что за любовный треугольник образовался на съемках «Реальных пацанов»

Помимо славы и большого гонорара, съемки в популярном проекте могут принести актерам и трудности в личной жизни. Именно с такой проблемой столкнулся Антон Богданов, сыгравший одного из главных героев в сериале «Реальные пацаны».

Артист был женат и вместе с супругой воспитывал маленького сына. Однако из-за работы над комедийным ситкомом мужчине приходилось часто ездить в командировки. В итоге отношения в паре стали напряженными, а чуть позже выяснилось, что возлюбленная актёра ушла к его коллеге по сериалу Станиславу Тляшеву.

Антон не мог оправиться от такого потрясения и при первой возможности вступил в драку с избранником супруги. Впрочем, бывшим товарищам все же пришлось общаться, чтобы не сорвать съемочный процесс. А Богданов даже простил девушку и наладил с ней дружеское общение. Теперь артист самостоятельно воспитывает сына и пока не думает о женитьбе.