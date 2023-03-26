Вот это генофонд: Кэтрин Зета-Джонс показала редкое фото своей мамы
Такое сходство невозможно не заметить.
В жизни даже самого отъявленного ловеласа есть женщина, перед которой он готов преклонятся. Для знаменитого актёра Майкла Дугласа такой девушкой стала Кэтрин Зета-Джонс.
Жгучая брюнетка с чарующим взглядом и британским акцентом покорила не только звезду голливудских фильмов, но и всю Америку. Даже сегодня 53-летняя красавица продолжат блистать на киноэкранах и красных дорожках. И такая эффектная внешность — это результат вовсе не пластических хирургов и косметологов.
Свои выразительные черты лица и немного лукавую улыбку актриса унаследовала от матери. Поклонники заметили это, когда знаменитость поделилась совместными снимками. На них Патриция Фэйр выглядит роскошно и свежо, в точности как ее очаровательная дочь.
«Ваша мама великолепна!», «Теперь я понимаю, в кого вы такая красивая», «Вот это хорошая генетика», «Вы так похожи на свою маму», — восхитились подписчики Кэтрин.