Вот это генофонд: Кэтрин Зета-Джонс показала редкое фото своей мамы

В жизни даже самого отъявленного ловеласа есть женщина, перед которой он готов преклонятся. Для знаменитого актёра Майкла Дугласа такой девушкой стала Кэтрин Зета-Джонс.

Жгучая брюнетка с чарующим взглядом и британским акцентом покорила не только звезду голливудских фильмов, но и всю Америку. Даже сегодня 53-летняя красавица продолжат блистать на киноэкранах и красных дорожках. И такая эффектная внешность — это результат вовсе не пластических хирургов и косметологов.

Свои выразительные черты лица и немного лукавую улыбку актриса унаследовала от матери. Поклонники заметили это, когда знаменитость поделилась совместными снимками. На них Патриция Фэйр выглядит роскошно и свежо, в точности как ее очаровательная дочь.