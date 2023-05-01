Вот это да: спорим, вы не замечали, что не так с цветами Оли из «Бригады»

Пути главной пары из сериала «Бригада» в реальной жизни разошлись довольно давно. Единственное, что объединяет Екатерину Гусеву и Сергея Безрукова — это театр.

Оля из культовой криминальной эпопеи сыграет Атаманшу в премьерных «Бременских музыкантах» театра им. Моссовета этой весной. Саша Белый, в свою очередь, уже 9 лет руководит Московским губернским театром, недавно он поставил спектакль «Женитьба. Почти по Гоголю», где обещал занять всех актеров старшего возраста, и снялся в фильме «Нюрнберг».

Для многих, впрочем, тандем Безрукова и Гусевой в «Бригаде» остается одним из самых пронзительных и романтичных. Историю их знакомства на экране не портит даже досадная ошибка, допущенная реквизиторами. Чтобы привлечь внимание интеллигентной скрипачки, Белый встречает ее после выступления с букетом белых роз. Уже в следующей сцене (герои идут на платформу к электричке) букет меняет оттенок и становится то ли персиковым, то ли нежно-кремовым.

Киноляп, впрочем, не изменил главного посыла, который внимательный зритель может разглядеть в этой сцене: светлый букет для светлой героини, которая несет в себе светлую сторону любви.