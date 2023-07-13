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Вот это да: что на самом деле происходит с Нееловой, о госпитализации которой трубят СМИ

13 июля 2023 16:25
Вот это да: что на самом деле происходит с Нееловой, о госпитализации которой трубят СМИ

Близкие артистки раскрыли всю правду.

Последние дни публика активно обсуждает слухи о госпитализации Марины Нееловой. Якобы она оказалась в больнице из-за болей в животе и проходит срочные обследования. Фанаты уже начали переживать за здоровье звезды экрана, но, как оказалось, их опасения напрасны.

Как отметил Леонид Ярмольник, слухи о госпитализации Нееловой далеки от правды. На самом деле знаменитость не находится в больнице, у нее нет проблем со здоровьем, и публике нужно перестать верить всем сенсационным слухам в СМИ.

«Забудьте про это. Все нормально с ней. Жива и здорова, все абсолютно нормально»,

– цитирует слова артиста портал 100 News.

При этом сама Неелова, а также ее близкие никак не прокомментировали ситуацию. Артистка предпочла не общаться с прессой, чем в итоге спровоцировала еще больше слухов о своем состоянии.

Фото: GlobalLookPress
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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