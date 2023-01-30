Вот что стало с «Мистером Беларусь», который со скандалом развелся с Самбурской

Кирилл Дыцевич стал известен не только своими ролями в кино и сериалах, но и благодаря личной жизни. В 2017 году он стал супругом звезды «Универа» Настасьи Самбурской, а спустя два месяца расстался с ней.

Артист и победитель «Мистера Беларусь» так и не признался, что стало поводом для расставания с актрисой, но после этого брака его популярность возросла. Дыцевич стал настолько востребованным артистом, что в год выходило несколько проектов с его участием. Например, зрители могли видеть его в сериалах «Большая игра», «Две матери» или в драме «Зеленая лампа».

Сегодня 30-летний артист продолжает покорять кинематограф. На его счету уже 36 проектов, а с каждой новой ролью популярность артиста только увеличивается. При этом артист практически не изменился за последние годы. Он по-прежнему получает сотни комплиментов под каждой публикацией и, как уверены фанаты, все еще может победить на любом конкурсе красоты.