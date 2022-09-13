Вот что стало с группой «Кино» после гибели Цоя: для фанатов есть хорошая новость

Наверное, нет в России человека, который бы не знал о существовании Виктора Цоя, группы «Кино» и хотя бы пары их песен. «Восьмиклассница», «Алюминиевые огурцы», «Группа крови» и, конечно же, «Мы ждем перемен» — все эти тексты знает и любит народ. Но после гибели Цоя в 1990 году и выхода знаменитого «Черного альбома» группа объявила о своем распаде.

Казалось, что «Кино» уже не возродится. Однако в 2021 году бывшие участники группы объявили, что они объединятся с сыном Виктора — Александром Цоем, чтобы порадовать поклонников исполнением старых хитов. Интересно, что Юрий Каспарян, бывший бессменный гитарист «Кино», ранее уже сотрудничал с Цоем-младшим в музыкальном проекте последнего «Ронин».

Кроме Каспаряна о проведении концертов вместе с Александром Цоем заявили также бас-гитарист Игорь Тихомиров (также долго и плодотворно сотрудничавший с Юрием Шевчуком и «ДДТ») и Александр Титов, на момент распада группы являвшийся еще и музыкантом «Аквариума». Именно в коллективе Гребенщикова Титов и остался после трагической гибели Виктора Цоя. Но теперь музыкант решил поддержать не только старых друзей и коллег, но и единственного сына легенды русского рока.