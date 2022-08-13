Вот что об Андреевой выдал ее руководитель перед смертью: россияне не согласны

В честь 30-летия работы Екатерины Андреевой на Первом канале, в Сети вспомнили, какого мнения о ней был ее руководитель и диктор Центрального телевидения Игорь Кириллов.

Он был свидетелем стремительного восхождения телеведущей и отмечал, насколько та отличалась от талантливых коллег.

«Андреева может вести не только информационные программы, как сейчас, но и многие другие передачи. У нее очень богатый потенциал, и используется он только процентов на сорок», — цитирует Кириллова канал «Любовные победы и поражения ».

Игорь Леонидович видел в Екатерине продолжателя дела Валентины Леонтьевой и Нонны Бодровой, для которых работа в программе «Время» была самой жизнью. Диктор также похвалил свою любимую ученицу за завоеванное у зрителей доверие, что дается не каждому ведущему.

Рядовые россияне с мнением Кириллова не согласились: они отметили, что Андреевой не достает обаяния коллег, в ее подаче материала чувствуется высокомерие, ее не раз подозревали во лжи, да и внешне ведущая проигрывает элегантным соперницам.