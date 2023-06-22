«Восьмиклассница» Цоя добилась феноменального успеха: обомлеете, когда ее увидите

Песни и творчество Виктора Цоя фанаты обожают и разгадывают до сих пор. Но далеко не все знают историю одного из хитов музыканта «Восьмиклассница»: оказывается, рокер пел о конкретной девушке.

Музой Виктора стала 15-летняя Дженни Яснец. Она и правда дружила с Цоем, которому на тот момент исполнилось 24 года. Их познакомил художник Андрей Медведев на станции «Автово». Он так и представил Дженни музыканту:

«Моя ученица. Восьмиклассница».

Дружба Яснец и Цоя длилась до самой смерти артиста. О том, что песня «Восьмиклассница» посвящена именно ей, Дженни узнала лишь спустя 20 лет после гибели рок-идола. Виктор взял за основу образ девушки и слегка приправил текст романтическим флером.

Сегодня Дженни известна как дизайнер элитных интерьеров. В своей области она добилась феноменального успеха и признания. К тому же «восьмиклассница» стала стильной красавицей-блондинкой с эффектной внешностью. С юных лет она любила оригинально одеваться.

«Ходила с соломенной сумкой, в крашеных сандалиях, в сарафане»,

— рассказала Яснец журналистам «Комсомольской правды». По ее словам, этот своеобразный стиль впечатлил Цоя и отпечатался в его памяти.